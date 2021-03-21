157 новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в Свердловской области

157 новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в Свердловской области

Сегодня, 15:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
157 новых случаев коронавируса зафиксировано за минувшие сутки в Свердловской области, сообщает оперативный штаб региона.

Количество выявленных случаев за время пандемии в Свердловской области превысило 81 тысячу

В Екатеринбурге коронавирус за сутки подтвержден у 53 человек. Также COVID-19 выявлен у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За время пандемии в Свердловской области выявлено 81 118 случаев заражения.

Состояние 294 свердловчан оценивается как тяжелое, 173 из них находятся в реанимации, 107 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 9 299 человек в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 511, Санкт-Петербурге — 881 и Московской области — 648. За все время эпидемии зарегистрировано 4 456 869 случаев заболевания россиян коронавирусом.

Количество выздоровевших от инфекции свердловчан превысило 74 тысячи человек

За время пандемии COVID-19 из больниц Свердловской области выписано 74 334 пациента, из них 169 за минувшие 24 часа.

В России за период с 20 по 21 марта из медицинских учреждений выписали 8 743 человека. Больше всего россиян выписали в Москве — 1 371, Санкт-Петербурге — 571 и Московской области — 379. Общее число выздоровевших составляет 4 069 395 человек.

12 человек скончались от коронавируса за сутки в Свердловской области

В общей сложности от инфекции умерли 2 624 жителя региона.

В России в общей сложности за время пандемии умерли от коронавируса 95 030 человек, из них 371 человек скончался за последние сутки. Больше всего летальных случаев в Москве — 50, Санкт-Петербурге — 37, а также Московской области — 26.

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