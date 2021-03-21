Еще 12 случаев коронавируса выявлены в Нижнем Тагиле за сутки

В общей сложности за время пандемии инфекция подтверждена у 5 016 тагильчан.
В Свердловской области общее число выявленных случаев достигло 81 118, из них 157 зафиксировали за минувшие 24 часа.
В больницах Среднего Урала находятся 294 пациента в тяжелом состоянии, 173 — в отделениях реанимации, а 107 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 74 334 человек, 169 пациентов выписали за прошедшие сутки.
12 летальных случаев зарегистрировано в региона за период с 20 по 21 марта. В обще сложности от COVID-19 скончались 2 624 свердловчанина.