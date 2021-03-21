Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?

Сегодня, 12:13Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Почти каждый житель Нижнего Тагила за свою жизнь не раз сталкивался с плохим самочувствием или просто дискомфортом во время выбросов в воздух от промышленных предприятий. Что же делать в таком случае, просто махнуть рукой или предпринять какие-либо шаги? О том, куда жаловаться на грязный воздух, расскажет TagilCity.ru

Опасность грязного воздуха и неутешительная статистика

Вечер пятницы, на улице стоит прекрасная безветренная погода. В это время можно прогуляться на улице, а потом перед сном хорошо проветрить комнату. Мы открываем окно, и в помещение врывается едкий химический запах выбросов. У кого-то при этом начинает болеть голова, подступает тошнота. Что же в этом случае делает среднестатистический тагильчанин? Закрывает окно и ложится спать. А на завтра пишет комментарий в соцсетях о том, как «нас травят промышленные предприятия» и получает несколько ответов с поддержкой и выводами, что «ну мы же не в курортном городе живем». Все.

Фото:TagilCity.ru

Однако такая позиция не совсем правильная. Согласно статье 3 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» основными принципами государственного управления в области охраны атмосферного воздуха являются:

  • приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколений;
  • обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека;
  • гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнения.

Поэтому, жители Нижнего Тагила имеют полное право знать, какие загрязняющие вещества попадают с предприятий города в воздух и какое влияние они оказывают на здоровье. Также закон подразумевает, что качество воздуха промышленных центров не должно отличаться от тех городов, где заводов нет.

Напомним, по данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле в 2020 году вновь поднялся до «высокого».

Кроме того, неутешительные цифры для жителей города цифры приводит в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской области в 2019 году» Роспотребнадзор. Суммарный показатель нагрузки атмосферных загрязнений (Ксум.) на население Нижнего Тагила является самым высоким по области — 6,27.

Ксум. более 5,0 соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует принятия первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья населения муниципальных образований,говорится в государственном докладе.

Почему нужно жаловаться на выбросы?

Обращения тагильчан привлекут еще больше внимания надзорных органов и федеральных властей к проблеме загрязнения воздуха, считают экологи. То есть больше жалоб — больше проверок, исследований, штрафов и других санкций.

Каждый россиянин имеет право на чистый воздух и право добиваться улучшения его качества. К сожалению, люди не всегда связывают ухудшение своего здоровья с экологией. Хронические риниты, бронхиты, астма, онкология, частые простудные заболевания у детей — все это может быть следствием грязного воздуха. Поэтому жаловаться нужно обязательно,считает юрист из рязанского ОД «Дышим чистым» Татьяна Сильченко.

Фото:TagilCity.ru

Куда звонить и писать?

ЕДДС (Единая диспетчерская служба)

Позвонить в ЕДДС Нижнего Тагила можно по телефонам 8(3435)25-78-92 или 112. После этого диспетчер будет обязан передать информацию о едком запахе в ответственные службы. При этом эксперты советуют обратившимся просить номер заявки.

Из ЕДДС информация попадает в Роспотребнадзор, который в свою очередь должен провести исследование воздуха в связи с обращением. После звонка в ЕДДС можно направить письменное обращение в ведомство, где как раз и нужно указать номер заявки, и запросить протокол исследования,рассказала TagilCity.ru эколог из Стерлитамака Ольга Баландина.

Роспотребнадзор

  • Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области — 8(343)362-87-46.
  • Письменные обращения на сайте ведомства в разделе «Прием обращений».

Росприроднадзор

  • Телефон горячей линии Роспотребнадзора — 8 800 550-80-45.
  • Телефон ответственного дежурного на территории Свердловской области – 8-922-116-43-13.
  • Письменные обращения на сайте ведомства в разделе «Прием обращений».

Это ведомство осуществляет государственный экологический надзор в отношении предприятий. По словам Ольги Баландиной, Росприроднадзор обязан проверять предприятия в период НМУ. Поэтому эксперты советуют также обращаться туда с жалобами на выбросы в воздух.

Министерство природных ресурсов и экологии

  • Телефон 8(343)312-00-13 (только в будние дни с 8.30 до 17.30).
  • Письменные обращения сайте министерства в разделе «Отправить письмо».

Министерство также осуществляет мониторинг состояния воздуха в Нижнем Тагиле с помощью трех постов «Скат». Там можно запросить информацию о превышениях загрязнений в определенный день.

Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, что лаборатория по мониторингу загрязнения воздуха УГМС осуществляет свою деятельность без соответствующей аккредитации. В своем официальном ответе УГМС заявляет, что по закону аккредитация добровольная, однако в этом случае данные лаборатории о превышениях загрязнений не могут быть легитимными, если, например, с ними пойти в суд. Также данные, которые получила наша редакция в ходе собственных замеров воздуха, отказался принимать во внимание Роспотребнадзор.

В будущем TagilCity.ru планирует получить аккредитацию для замеров воздуха, а также добавить несколько датчиков в газоанализатор. А пока тагильчанам стоит не забывать пользоваться своими правами на получение достоверной информации о состоянии воздуха от надзорных органов и требовать от них меры реагирования при превышениях загрязнений.

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