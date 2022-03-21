Тагильчане требуют пересмотра дела об установлении санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК

Жители Нижнего Тагила обратились в Верховный суд РФ с требованием отменить решения Арбитражного суда, вынесенные в 2021 и 2022 году по делу об установлении санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК. Они просят пересмотреть дело в новом составе судей.

Заявление ЕВРАЗ НТМК о признании недействительным предписания Роспотребнадзора с требованием соблюсти санитарно-защитную зону в 1000 метров и убрать все жилые постройки и садово-огородные участки было удовлетворено летом 2021 года. В сентябре 2021 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворять апелляцию Роспотребнадзора и оставил решение без изменения. После этого тагильчане сами обратились с кассационной жалобой, но в декабре 2021 года Арбитражный суд УрФО прекратил производство. Причиной стало то, что обжалуемые документы не затрагивают права лиц, подавших жалобу. Тагильчане считают, что определение вынесено с нарушениями. Дело в том, что один из участников подал заявку на участие в заседании по видеоконференцсвязи, но она была отклонена, так как не был указан конкретный суд. Однако, по словам заявителей, такого требования не было. Они считают, что таким образом нарушены положения Арбитражного кодекса РФ, что должно послужить отменой для определения. Не согласны жители города и с тем, что их права якобы не затронуты, так как подавалась кассация гражданами, проживающими менее чем в одном километре от источников выбросов ЕВРАЗ НТМК. Отмечается, что расстояния оспаривались в отзыве на кассацию, но подтвердить это оказалось возможным только при помощи вычисления расстояния на карте по точкам и с помощью линейки. В судебном заседании 23 декабря 2021 года Управление Роспотребнадзора по СО признало, что если бы границы СЗЗ АО «Евраз НТМК» были бы определены и лица, подавшие кассационную жалобу, проживали бы в пределах 1000 м от границ АО «Евраз НТМК», права лиц, подавших кассационную жалобу, были бы затронуты обжалуемыми решением и постановлением, говорится в заявлении (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru). Данная позиция, по словам заявителей, не опровергается, но и не поддерживается, а на предприятии заявляют, что невозможно решить вопрос, пока СЗЗ не будет определена. Сами тагильчане утверждают, что определиться НТМК не может уже не один десяток лет. Также поднимается вопрос и о выбросах. Утверждается, что в феврале–мае 2021 года превышения бенз (а)пирена достигали 5 ПДК, а в апреле и мае 2021 года — более 8 ПДК. В отзыве АО «Евраз НТМК» указывается, что признание помещений непригодными для проживания возможно только при наличии превышений ПДК бензола, но не бенз (а)пирена, однако бенз (а)пирен — опаснейший канцероген, что не оспаривается сторонами по делу — является одной из разновидностей бензола,заявляют тагильчане. Таким образом, жители города потребовали принять меры по выполнению прав граждан на уважение частной жизни и жилища. Напомним, ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле. На его выбросы приходится 57,16% (61 тысяча тонн) от всего количества от предприятий города. В списке выбрасываемых веществ находятся формальдегид, марганец, ванадий, фенол, сероводород и другие. С начала марта в городском воздухе наблюдаются регулярные превышения серородорода. В единичных случаях уровень достигает 5 и 10 ПДК. В конце января в Нижнем Тагиле было объявлено предупреждение о смоге. В течение недели в воздухе наблюдались превышения сероводорода, а в один из дней концентрация была превышена в 20 раз. Тогда нарушителем был признан ЕВРАЗ НТМК. Он получил штраф, размер которого не уточняется. Известно, что он может составлять 20-100 тысяч рублей. Астма, тошнота и головная боль: как тагильчане переносят выбросы предприятий

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