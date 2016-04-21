Правительство Свердловской области сообщает о том, что просившие помощи у Путина медики Нижнего Тагила получают зарплату до 69 т.р.

Уровень начисленной заработной платы по итогам 1 квартала 2016 года составил: у врачей - 69 тысяч рублей, что сопоставимо с уровнем зарплаты в 2015 году; у среднего медицинского персонала увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,5 процента и составил 29 тысяч рублей. Снижение заработной платы в I квартале 2016 году наблюдается у 9 младших медицинских работников: в среднем с 15 тысяч рублей до 13,4 тысячи рублей сообщает Правительство Свердловской области.

Снижение же зарплаты у 9 сотрудников связано с тем, что в первом квартале 2016 года ими не был выполнен план по количеству пролеченных больных.

В целях урегулирование возникшей ситуации представители Министерства здравоохранения Свердловской области видят возможным пересмотреть установленный план, так как из-за ошибок во внутрибольничной статистике он может быть завышен.

Если у медицинских работников Нижнего Тагила возникнут вопросы по начислению им заработной платы, они могут обратиться в контактный центр «Здоровье жителей Среднего Урала» по номеру: 8-800-1000-153 или написать запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. Это можно сделать через сайт в электронном виде.

Тем временем анонимный источник сообщает о том, что в урегулировании ситуации, возникшей в родильном доме на Вагонке, принимает участие лично главный врач Городской больницы №1, чьим структурным подразделением является родильный дом, Олег Николаев.