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Правительство Свердловской области сообщает о том, что просившие помощи у Путина медики Нижнего Тагила получают зарплату до 69 т.р.
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство Свердловской области сообщает о том, что просившие помощи у Путина медики Нижнего Тагила получают зарплату до 69 т.р.

21 апреля 2016, 12:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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