Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле находится в аварийном здании: вопрос переезда не решён (ФОТО)

Здание является аварийным. Вопрос нашего переезда не решён. Проводятся дебаты, но с точкой [будущего размещения – прим. ред.] ничего не решено. Нам выделяют одно здание – санэпидемстанция не пропускает. Потом снова – та же ситуация поделилась с журналистом TagilCity.ru заведующая женской консультацией - Евгения Михайлиди.

Журналисты TagilCity.ru побывали в женской консультации. Снаружи здание действительно выглядит требующим ремонта, но внутри показалось вполне обыкновенным.

Третий этаж всю жизнь был аварийным. Там идёт обрушение крыши. Со второго этажа тоже нас всех переместили на первый, который 2015 году был отремонтирован. После переезда на первый этаж не хватило места для лаборатории и физ.кабинета. Потому сейчас они находятся в поликлинике на ул. Окунева, 30 рассказала журналисту TagilCity.ru Евгения Михайлиди.

Получается, что здание плохо не только тем, что оно аварийно, но и тем, что не способно уместить все необходимые женской консультации отделы. Потому мамочкам приходится ходить за анализами в одну поликлинику с болеющими людьми.

Мы думали, что нас переведут в новую поликлинику УВЗ, но как-то никто не торопится отметила Евгения Михайлиди в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

TagilCity.ru напоминает о том, что впервые о проблемах женской консультации портал написал осенью прошлого года. Тогда предполагалось, что скоро на Вагонке откроется новая поликлиника. Время идёт, но этого так и не произошло. Тем сложнее и запутаннее будущая судьба женской консультации.