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Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле находится в аварийном здании: вопрос переезда не решён (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле находится в аварийном здании: вопрос переезда не решён (ФОТО)

21 апреля 2016, 14:40Здоровье и экологияПавел Щербина
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