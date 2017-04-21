Экстренное предупреждение: шквалистый ветер до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле
21 апреля 2017, 10:35Здоровье и экология
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ЕДДС информирует жителей Нижнего Тагила об экстренном предупреждении на 21 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению синоптиков, ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, дождь и мокрый снег, гололедица. Возможен повал деревьев, повреждение кровли зданий, увеличение количества ДТП.
Жителям города рекомендовано отказаться от дальних поездок.
В случае ЧП звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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