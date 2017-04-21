Хоккеисты «Спутника» подарили юному тагильчанину с диагнозом «тотальная слепота» электронное пианино (ФОТО, ВИДЕО)

Алёша учится в Верхнепышминской школе-интернате для детей с нарушениями зрения. Мальчик участвует в творческих конкурсах и почти всегда становится призёром. По выходным он бывает дома, где демонстрирует родным успехи на, увы, старом пианино, которое уже невозможно настроить.

Когда хоккеисты «Спутника» узнали историю Алёши, они решили во что бы то ни стало помочь юному дарованию. Они собрали необходимую сумму и купили тагильчанину в подарок электронное пианино Yamaha.

Фото: пресс-служба ХК «Спутник»

На новом инструменте мальчик сыграл гостям несколько композиций, не переставая радоваться широким возможностям пианино. В завершение чаепития Алексей пообещал пригласить хоккеистов на свой первый концерт, а также написать новый гимн для «Спутника», передает пресс-служба хоккейного клуба.