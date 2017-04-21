Россияне стали втрое чаще жаловаться на услуги платных клиник
По информации Госсовета, жалобы на платные услуги стали поступать от жителей России в три раза чаще.
В докладе Госсовета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей» президенту Путину было озвучено: в России выросло количество граждан, недовольных услугами клиник, предоставляющих платные услуги.
По данным Росздравнадзора, в 2016 году на 30% увеличилось количество нарушений в данных медучреждениях в сравнении с 2015 годом.
Эксперты видят причину не в снижении качества предоставляемых услуг, а в расширении рынка платных услуг: пять лет назад на такие услуги россияне тратили около 2 трлн рублей, а в 2016 году — 3,2 трлн рублей. К тому же, при росте цен потребители стали активнее защищать свои законные права, что также способствовало более частым обращениям с жалобами.
Тем не менее, нарушения есть, отмечают в ведомстве. 5 400 случаев несоблюдения оснащенности клиник и 1 900 фактов нарушения требований к организации деятельности медицинских организаций были обнаружены сотрудниками ведомства в 2016 году, сообщает газета «Известия».
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