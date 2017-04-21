Россияне стали втрое чаще жаловаться на услуги платных клиник

По данным Росздравнадзора, в 2016 году на 30% увеличилось количество нарушений в данных медучреждениях в сравнении с 2015 годом.

Эксперты видят причину не в снижении качества предоставляемых услуг, а в расширении рынка платных услуг: пять лет назад на такие услуги россияне тратили около 2 трлн рублей, а в 2016 году — 3,2 трлн рублей. К тому же, при росте цен потребители стали активнее защищать свои законные права, что также способствовало более частым обращениям с жалобами.