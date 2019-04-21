Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле

В понедельник, 22 апреля, днем в Нижнем Тагиле температура воздуха прогреется до +11 градусов. Ночью ожидается +2. Погода в этот день будет облачная, возможен небольшой дождь.

Во вторник, 23 апреля, днем воздух прогреется только до +7 градусов. Ночью похолодает до 0 градусов. Ожидаются дождь и переменная облачность.

24 и 25 апреля днем столбик термометра поднимется до +8 градусов, ночью опустится до +1. Днем будет пасмурно, ожидаются осадки.

В пятницу, 26 апреля, днем температура воздуха составит +6 градусов, ночью похолодает до -6 градусов. Возможны осадки. Местами ожидается снег.