Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:26Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 22 по 26 апреля температура воздуха днем в Нижнем Тагиле поднимется до +6...+11 градусов. Возможны небольшие дожди, сообщается на сайте Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 22 апреля, днем в Нижнем Тагиле температура воздуха прогреется до +11 градусов. Ночью ожидается +2. Погода в этот день будет облачная, возможен небольшой дождь.
Во вторник, 23 апреля, днем воздух прогреется только до +7 градусов. Ночью похолодает до 0 градусов. Ожидаются дождь и переменная облачность.
24 и 25 апреля днем столбик термометра поднимется до +8 градусов, ночью опустится до +1. Днем будет пасмурно, ожидаются осадки.
В пятницу, 26 апреля, днем температура воздуха составит +6 градусов, ночью похолодает до -6 градусов. Возможны осадки. Местами ожидается снег.
Всю неделю в Нижнем Тагиле будет ветреная погода. Скорость ветра составит 10-14 м/с.
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