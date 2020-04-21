Znak: в Свердловской области за сутки выявлено 84 случая заболевания коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
В общей сложности коронавирусная инфекция зарегистрирована у 233 человек.
Среди новых заболевших 78 человек — это врачи и пациенты ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге, где была зарегистрирована вспышка заболеваемости.
Остальные шесть случаев зарегистрированы в Екатеринбурге, Полевском и Заречном.
Как заявил источник, по данным на утро 21 апреля, из больниц было выписано 56 человек.
Среди находящихся в больнице пациентов, 10 человек находится в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ. У 28 человек состояние средней тяжести.
Напомним, в регионе действует режим самоизоляции бессрочно, до особого распоряжения. Вчера Евгений Куйвашев подписал указ, запрещающий охотится до 15 мая. Кроме того, была ограничена продажа алкоголя. Теперь она осуществляется с 10.00 до 19.00.