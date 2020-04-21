Znak: в Свердловской области за сутки выявлено 84 случая заболевания коронавирусом

В общей сложности коронавирусная инфекция зарегистрирована у 233 человек.

Среди новых заболевших 78 человек — это врачи и пациенты ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге, где была зарегистрирована вспышка заболеваемости.

Остальные шесть случаев зарегистрированы в Екатеринбурге, Полевском и Заречном.

Как заявил источник, по данным на утро 21 апреля, из больниц было выписано 56 человек.

Карта распространения коронавируса в России

Среди находящихся в больнице пациентов, 10 человек находится в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ. У 28 человек состояние средней тяжести.