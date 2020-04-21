Тагильский эколог получил ответ от Минприроды о реабилитации Черноисточинского пруда

Данное решение, по словам Тарасова, было обосновано тем, что вопросы охраны водных объектов, предотвращения их засорения и загрязнения требуют комплексного подхода и определённых действий от органов местного самоуправления: строительство очистных сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, ликвидация несанкционированных свалок по берегам. Ссылаясь именно на это Матвей Тарасов предложил Волегову обратиться в администрацию муниципалитета для разработки комплексных мероприятий по очистке водохранилища.

Сам эколог остался не совсем доволен ответом, заявив, что, вероятно, в ведомстве рассмотрели только одну сторону применения предложенного метода.

Его можно также применять в очистке сточных вод поселка. Но сама суть предложения состояла именно в биологической реабилитации Черноисточинского водоема: воды и ила,рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

Тем не менее, эколог также воспользовался советом и направил своё предложение и в городскую администрацию, заявив, что предлагаемый метод, это не пилотный проект, так как, по его словам, уже есть положительные отзывы, в том числе, из Москвы и Московской области.

Просил Владислава Юрьевича Пинаева по поручению заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов, рассмотреть предложение, а также ознакомиться с заключениями использования метода восстановления эвтрофицированных (замусоренных — прим. ред.) водоёмов в регионах России,добавил эколог.

Рассказать, что это за метод, Волегов отказался, объяснив тем, что разбираться в подобном должны только специалисты.

Напомним, в начале марта проект по реабилитации Черноисточинского водохранилища получил положительное заключение государственной экспертизы, а к концу апреля в Нижнем Тагиле будет завершена работа по подготовке техздания на проектирование станции водоподготовки. На совещании в мэрии экспертный совет пришел к выводу, что в городе необходимо использовать классическую технологическую схему очистки воды с использованием ультрафильтрации на конечном этапе. Такая система позволит производить не менее 75 тысяч кубометров воды за сутки. В техзадании будет предусмотрена возможность использования в схеме очистки технологии озоносорбции. В конце апреля техзадание разместят на электронной площадке для проведения конкурса.