В Екатеринбурге на карантин закрыт Уральский институт кардиологии
Сегодня, 22:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге Уральский институт кардиологии закрыт на карантин. Причиной этому стали пациенты, поступившие на прошлой неделе из ЦГБ № 1, где накануне произошла вспышка коронавируса, пишет Е1 со ссылкой на директора медучреждения Яна Габинского.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По его словам, переведенные пациенты нуждались в неотложной кардиологической помощи. При поступлении признаков заболевания у них не было, тесты на коронавирус также показали отрицательный результат.
Однакo вчeра мы узнали, чтo в бoльнице № 1 вспышка, а знaчит, те пaциенты, кoторые прибыли к нaм, контaктные. Чтобы избeжать ослoжнения ситуaции, приняли рeшение зaкрыть нaш цeнтр,отметил Габинский.
Прибывшие пациенты сейчас изолированы, уточнил директор кардиоцентра, им оказвают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге в ЦГБ № 1 коронавирусом заразились 78 человек, среди которых как пациенты, так и врачи.
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