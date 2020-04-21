В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра
Сегодня, 17:48Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение на 22 апреля, сообщает ЕДДС города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Завтра в Нижнем Тагиле ожидается сильный ветер с порывами до 15-23 метров в секунду, дожди и грозы.
По данным Гисметео, 22 апреля в городе ожидается +8 градусов тепла днем, ночью столбик термометра опустится до +3 градусов.
ГУ МЧС по региону рекомендует тагильчанам не выходить из дома и воздержаться от поездок за рулем.
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