В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра

Завтра в Нижнем Тагиле ожидается сильный ветер с порывами до 15-23 метров в секунду, дожди и грозы.

По данным Гисметео, 22 апреля в городе ожидается +8 градусов тепла днем, ночью столбик термометра опустится до +3 градусов.