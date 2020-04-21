В Нижнем Тагиле врачи будут вести онлайн-прием пациентов с подозрением на COVID-19
Врачи Нижнего Тагила начнут проводить дистанционный прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает «Областная газета».
Проект «Телемедицина» реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Планируется, что в ближайшее время такая возможность появится еще в Первоуральске и Каменск-Уральском.
Одними из первых новую систему удаленных консультаций опробовали врачи Асбеста. Так, пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию должны выходить в ними на связь дважды в день — утром и вечером.
Фельдшер поликлиники № 4 в Асбесте Екатерина Смирнова рассказала, что во время консультации она задает вопросы, а также обращает внимание на внешний вид пациента — наличие отеков, покраснение слизистых глаз.
Всего под наблюдением медиков находится семь человек. Все они контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией. Помимо контроля состояния здоровья пациента, медики оформляют и электронные рецепты.
Заведующая поликлиникой № 4 Ирина Буторина отмечает, что пройти осмотр и обследование все равно требуется, но первое решение врача после консультации будет направляющим. То есть, он должен решить, останется пациент дома или его нужно направить в лечебное учреждение.
После завершения пандемии коронавируса развитие телемедицины будет продолжаться. В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в холлах свердловских больниц и даже почтовых отделениях будут установлены специальные терминалы, с помощью которых можно будет получить от врача консультацию в режиме онлайн.