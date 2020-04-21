В Нижнем Тагиле врачи будут вести онлайн-прием пациентов с подозрением на COVID-19

Проект «Телемедицина» реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Планируется, что в ближайшее время такая возможность появится еще в Первоуральске и Каменск-Уральском.

Одними из первых новую систему удаленных консультаций опробовали врачи Асбеста. Так, пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию должны выходить в ними на связь дважды в день — утром и вечером.

Фельдшер поликлиники № 4 в Асбесте Екатерина Смирнова рассказала, что во время консультации она задает вопросы, а также обращает внимание на внешний вид пациента — наличие отеков, покраснение слизистых глаз.

Всего под наблюдением медиков находится семь человек. Все они контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией. Помимо контроля состояния здоровья пациента, медики оформляют и электронные рецепты.

Заведующая поликлиникой № 4 Ирина Буторина отмечает, что пройти осмотр и обследование все равно требуется, но первое решение врача после консультации будет направляющим. То есть, он должен решить, останется пациент дома или его нужно направить в лечебное учреждение.