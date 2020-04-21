В России за сутки подтверждено 5642 случая заболевания коронавирусной инфекцией

За сутки выздоровели 427 пациентов, 51 скончались.

Всего в России зарегистрировано 52 763 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 3873 выздоровели, 456 — скончались.

В Свердловской области подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, 78 из них — это пациенты и врачи ЦГКБ № 1, расположенной в Екатеринбурге.