В России за сутки подтверждено 5642 случая заболевания коронавирусной инфекцией
Сегодня, 12:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 5642 случая заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
За сутки выздоровели 427 пациентов, 51 скончались.
Всего в России зарегистрировано 52 763 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 3873 выздоровели, 456 — скончались.
В Свердловской области подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, 78 из них — это пациенты и врачи ЦГКБ № 1, расположенной в Екатеринбурге.
В стране продолжает действовать режим самоизоляции граждан до 30 апреля. Сегодня стало известно, что власти решают вопрос о возможном его продлении.
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