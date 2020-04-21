В Свердловской области врачи из СПИД-центра отправлены на лечение больных COVID-19
Сегодня, 21:33Здоровье и экологияФото: Центр профилактики и борьбы со СПИД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Шесть врачей-инфекционистов из Центра СПИДа приступили к работе в свердловских больницах, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус
Медики в сжатые сроки прошли подготовку, изучив интерактивные модули о лечении пневмонии и инфекционных поражений легких, а также о диагностике и лечении COVID-19.
После переподготовки врачи приступили к работе в екатеринбургской больнице № 24 и двух стационарах Нижнего Тагила. На новых местах медики будут работать круглосуточно. Они помогут оказывать помощь больным и минимизировать контакты за пределами работы.
Напомним, на сегодня в Свердловской области выявлено 233 зараженных коронавирусом нового типа.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей