В Свердловской области врачи из СПИД-центра отправлены на лечение больных COVID-19

Медики в сжатые сроки прошли подготовку, изучив интерактивные модули о лечении пневмонии и инфекционных поражений легких, а также о диагностике и лечении COVID-19.

После переподготовки врачи приступили к работе в екатеринбургской больнице № 24 и двух стационарах Нижнего Тагила. На новых местах медики будут работать круглосуточно. Они помогут оказывать помощь больным и минимизировать контакты за пределами работы.