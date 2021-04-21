Еще 110 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского и Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.
За все время пандемии в регионе зарегистрировано 85 151 случай инфицирования. 261 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 144 — в отделениях реанимации, а 97 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
На территории России за сутки зафиксировано 8 271 случай коронавируса в 83 регионах. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 727 125 человек.
Общее число вылечившихся — 78 733 человека.
По стране за последние 24 часа из больниц выписано 9 644 пациента. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 744 и Санкт-Петербурге — 1 171 человека. На сегодняшний день в России по выздоровлению выписано 4 352 873 человека.
Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 976 человек, из них 14 пациентов умерло за прошедшие сутки.
В России с 20 по 21 апреля зафиксировано 399 случаев смерти. За все время в РФ скончалось 106 706 человек.