Еще 110 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

110 случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области с 20 по 21 апреля, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 выявлен у более 85 тысяч свердловчан Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского и Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 85 151 случай инфицирования. 261 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 144 — в отделениях реанимации, а 97 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На территории России за сутки зафиксировано 8 271 случай коронавируса в 83 регионах. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 727 125 человек. Свыше 120 пациентов выписано по выздоровлению от коронавируса за сутки на Среднем Урале Общее число вылечившихся — 78 733 человека. По стране за последние 24 часа из больниц выписано 9 644 пациента. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 744 и Санкт-Петербурге — 1 171 человека. На сегодняшний день в России по выздоровлению выписано 4 352 873 человека. Почти 3 тысячи свердловчан с подтвержденным диагнозом скончались с начала пандемии Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 976 человек, из них 14 пациентов умерло за прошедшие сутки. В России с 20 по 21 апреля зафиксировано 399 случаев смерти. За все время в РФ скончалось 106 706 человек.

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