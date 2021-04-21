21 апреля во время послания Федеральному собранию Владимир Путин коснулся вопросов экологии в России. В частности, президент поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промплощадок.

Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счет природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности,отметил в своей речи Владимир Путин. По словам президента, принцип «загрязнитель платит» должен работать и в сфере обращения с отходами. Данный подход позволит обеспечить переход к экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки,сообщил президент РФ. Также Путин предложил «окрасить» экологические платежи. То есть средства, полученные от предприятий в качестве штрафов за нарушения в природоохранной сфере, должны не «растворятся» в общем бюджете, а идти напрямую на решения экологических проблем. Кроме того, президент упомянул о программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», куда вошли 12 крупных промышленных центров, в том числе Нижний Тагил. Количество выбросов в этих городах должно снизиться к 2024 году на 20%. Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле в 2020 году Эта задача должна быть, безусловно, решена за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики,подчеркнул Владимир Путин. Президент предложил распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Напомним, в Нижнем Тагиле также продолжает осуществляться эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу. В настоящее время выполнены сводные расчеты загрязнения воздуха, а Роспотребнадзором определен перечень приоритетных загрязняющих веществ. С целью их снижения будут установлены квоты выбросов как для промышленных объектов, так и для объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Перечень объектов для квотирования выбросов в воздух определён в Нижнем Тагиле

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