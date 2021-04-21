Путин рассказал о формировании общественного иммунитета к коронавирусу к концу осени

В период пиковых нагрузок, медицинские учреждения приостановили плановый приём граждан. Это могло способствовать тому, что врачи могли упустить развитие различных заболеваний. В связи с этим, Владимир Путин попросил Минздрав и Правительство расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов с 1 июля 2021 года.