Путин рассказал о формировании общественного иммунитета к коронавирусу к концу осени

Путин рассказал о формировании общественного иммунитета к коронавирусу к концу осени
Сегодня, 14:47Здоровье и экологияФото: Скриншот с прямой трансляции на сайте Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал, какие планы ставятся по формированию общественного иммунитета к COVID-19 и по прививочной компании.

Вакцинация имеет центральное значение. Призываю глав регионов, Минздрав и правительство заниматься ежедневно данным вопросом, сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что к осени должен быть сформирован «коллективный иммунитет». Для этого возможность прививку должна быть повсеместной.

Глава государства подчеркнул, что решение этой задачей зависит от всех и призвал всех граждан сделать прививку от COVID-19.

Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с непредсказуемыми последствиями, говорит президент.

В период пиковых нагрузок, медицинские учреждения приостановили плановый приём граждан. Это могло способствовать тому, что врачи могли упустить развитие различных заболеваний. В связи с этим, Владимир Путин попросил Минздрав и Правительство расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов с 1 июля 2021 года.

Напомним, 21 апреля президент России начал обращение к Федеральному собранию.

Материалы по теме:
Владимир ПутинФедеральное собраниевакцинацияиммунитеткоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы