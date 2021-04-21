Выбросы в период НМУ: диоксид азота превысил на Вагонке норму в 1,5 раза

21 апреля редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на наличие загрязнений в нескольких точках Вагонки в Нижнем Тагиле. Поводом для объезда стало объявление НМУ первой степени и наличие в районе удушливого запаха в первой половине дня.

С 20 апреля в Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных частиц в атмосфере, и в этот период промышленные предприятия должны снижать количество выбросов в воздух. Но на деле, утром 21 апреля жители Дзержинского района почувствовали на улице резкий химический запах, а безоблачное небо заволокло бело-желтой пеленой. Выбросы над Нижним Тагилом 21 апреля 2021 года Фото: Андрей Волегов Тогда мы решили замерить нашим газоанализатором воздух в нескольких местах Вагонки. И вот, что получилось. Во время текущих замеров во дворе на улице Валегинской, 7 прибор показал наличие в воздухе диоксида азота в размере 1,8 мг/м3. Контрольные 20-минутные замеры показали значение в 0,3 мг/м3, что превысило разовую ПДК вещества в 1,5 раза. Показания в других трех местах — на площади Танкостроителей, торговой площади на улице Зари, на улице Калинина и рядом с ДК им. Окунева — остались нулевыми. Замеры проводились при температуре воздуха +13 градусов, западном ветре со скоростью один метр в секунду и безоблачном небе. Напомним, предупреждения об НМУ продлятся в Свердловской области до 20 часов 25 апреля. О смоге до 25 апреля свердловчан предупредили синоптики

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