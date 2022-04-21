Паразиты и диабет: какие болезни скрывает кровь ребенка

Для нормального роста и развития детского организма необходимо бесперебойное функционирование всех органов и систем. Отклонения же проявляются либо явно, либо без видимого генеза. Как диагностируют бессимптомные заболевания у юных тагильчан и какие анализы помогают их выявить — в материале редакции TagilCity.ru.

Здоровый ребенок — мечта всех родителей. В настоящее время лечение многих заболеваний подвластно современной медицине, главное — своевременная диагностика. Как выявить бессимптомные заболевания на ранних стадиях у детей Врачи отмечают, что одним из важных компонентов диагностики являются лабораторные исследования. Они помогают выявить заболевание даже в тех случаях, когда оно протекают бессимптомно, а в дальнейшем упростить лечение и избежать осложнений. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Детской городской больницы Евгения Шитова: Это особенно важно, когда речь идет о маленьких детях. Часто ребенок не может объяснить, где и как у него болит. Это затрудняет постановку диагноза, и тогда на помощь лечащим врачам приходят сотрудники лаборатории. Основная задача врача-лаборанта — точная диагностика. Так, на ранних стадиях медики диагностируют анемию, сахарный диабет, паразитозы, желтуху новорожденных. Результаты лабораторных исследований помогают педиатру или узкому специалисту поставить окончательный диагноз, а в дальнейшем наблюдать за процессом лечения и корректировать его, если необходимо. Как часто ребенку необходимо сдавать анализы В поликлиниках ежегодно проводится диспансеризация детей. Профилактические медицинское осмотры несовершеннолетних включают в себя исследования и лабораторную диагностику. Многие заболевания, как раз, выявляются во время диспансеризации детей, отметила Евгения Шитова. При наличии заболевания у ребенка тактику лечения определяет лечащий врач и в случае необходимости выдает направление на анализы и исследования. Одно из базовых исследований, эффективных для определения отклонений, считается общий клинический анализ крови (ОАК). Данный анализ часто назначают врачи самых разных специальностей. Он может дать общую оценку состояния организма и помочь определить наличие инфекционных или гематологических заболеваний, а также показать наличие воспалительного процесса в организме, отметила специалист по лабораторной диагностике Евгения Шитова. Фото: Детская городская больница Нижнего Тагила Какие исследования проводят специалисты по лабораторной диагностике В Нижнем Тагиле забор анализов (крови, кала, мочи и других биологических материалов) проходит в детских поликлиниках, далее образцы отправляют в лаборатории. Всего в городе при Детской городской больнице функционируют три клинико-диагностические и одна бактериологическая лаборатории. В детских поликлиниках размещены пункты приема анализов и забора крови, организована доставка биоматериала из пунктов непосредственно в лаборатории для проведения анализов. Результаты исследований отправляют обратно в поликлиники в короткие сроки, отметила Евгения Шитова. Специалисты лаборатории проводят общеклинические, биохимические, гематологические, паразитологические и другие виды анализов. Исследуют медики биологические жидкости человеческого организма (например, кровь), а также продукты жизнедеятельности и ткани из очага поражения. Врач поделилась, что в течение последних трех лет работа лаборантов стала еще эффективнее за счет приобретения нового оборудования. В ДГБ появились новые газоанализаторы, гематологические и мочевые анализаторы. Техника дает более развернутый и подробный результат, интерпретацией которого занимается лечащий врач. Работа специалистов по лабораторной диагностике очень важна: часто бывает, что мы подтверждаем предположительный диагноз или опровергаем его. Мы помогаем врачам наблюдать за динамикой лечения детей, результаты анализов позволяют корректировать лечение, и сразу становится видно, когда у пациента идет процесс выздоровления, подытожила заведующая клинико-диагностической лабораторией Детской городской больницы Евгения Шитова.

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