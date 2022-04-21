Ремонтировать Верхне-Выйский гидроузел в Нижнем Тагиле будет первоуральская фирма

Начальная стоимость контракта была снижена исполнителем на 2 миллиона до 205 миллионов рублей. Ранее компания занималась строительством гидротехнических сооружений в других городах Свердловской области, а также занималась их обслуживанием.
Кроме того, некоторые объекты фирма обслуживала в Челябинской области.
Напомним, на ремонт Верхне-Выйской плотины было выделено 207 миллионов рублей. Подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, ледозащитного устройства, а также донного водоспуска. Старт работ запланирован на июнь 2022 года, а завершение объекта — на январь 2025 года. При этом эксплуатацией объекта занимается ООО «Водоканал-НТ».