Ремонтировать Верхне-Выйский гидроузел в Нижнем Тагиле будет первоуральская фирма

Напомним, на ремонт Верхне-Выйской плотины было выделено 207 миллионов рублей. Подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, ледозащитного устройства, а также донного водоспуска. Старт работ запланирован на июнь 2022 года, а завершение объекта — на январь 2025 года. При этом эксплуатацией объекта занимается ООО «Водоканал-НТ».