Ремонтировать Верхне-Выйский гидроузел в Нижнем Тагиле будет первоуральская фирма

Ремонтировать Верхне-Выйский гидроузел в Нижнем Тагиле будет первоуральская фирма
Ремонтировать Верхне-Выйский гидроузел в Нижнем Тагиле будет первоуральская фирма
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: 1MI
Ремонтом Верхне-Выйского гидроузла в Нижнем Тагиле будет заниматься ООО «Астра-групп» из Первоуральска. Ее директором является Денис Терентьев.

Начальная стоимость контракта была снижена исполнителем на 2 миллиона до 205 миллионов рублей. Ранее компания занималась строительством гидротехнических сооружений в других городах Свердловской области, а также занималась их обслуживанием.

Кроме того, некоторые объекты фирма обслуживала в Челябинской области.

Напомним, на ремонт Верхне-Выйской плотины было выделено 207 миллионов рублей. Подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, ледозащитного устройства, а также донного водоспуска. Старт работ запланирован на июнь 2022 года, а завершение объекта — на январь 2025 года. При этом эксплуатацией объекта занимается ООО «Водоканал-НТ».

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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