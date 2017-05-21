Резкое похолодание снова придет в Нижний Тагил
21 мая 2017, 14:35Здоровье и экология
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Снова резкая перемена погоды произойдет в Нижнем Тагиле, как и везде на Среднем Урале: об этом предупреждают синоптики.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 22 мая в Нижний Тагил снова придет холод. Ветер станет северным, пойдут дожди, и температура воздуха понизится до +5°С, информирует интернет-газета ZNAK.
До конца недели продержится пасмурная погода с прояснениями. кратковременные дожди, будет прохладно, сообщает Уральский гидрометцентр.
Напомним, это уже не первое похолодание, которое посещает город в мае. Погода постоянно меняется: то становится очень теплой, то резко приходит холод.
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