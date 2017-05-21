Резкое похолодание снова придет в Нижний Тагил

С 22 мая в Нижний Тагил снова придет холод. Ветер станет северным, пойдут дожди, и температура воздуха понизится до +5°С, информирует интернет-газета ZNAK.

До конца недели продержится пасмурная погода с прояснениями. кратковременные дожди, будет прохладно, сообщает Уральский гидрометцентр.

Напомним, это уже не первое похолодание, которое посещает город в мае. Погода постоянно меняется: то становится очень теплой, то резко приходит холод.