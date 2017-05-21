Ручей из канализационных отходов стекает в реку Арамилку Свердловской области (ФОТО)
21 мая 2017, 09:50Здоровье и экология
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Местные жители сообщили в соцсети, что в реку Арамилку стекают канализационные воды.
Сюжеты: Екатеринбург
После появившегося сообщения в соцсети природоохранная прокуратура Свердловской области совместно с Роспотребнадзором начала проверку по сообщению о загрязнении реки Арамилки. Также в ведомстве пояснили, что подобная информация к ним поступала и ранее.
В прокуратуре пояснили, что такая ситуация сложилась из-за случившегося на железнодорожной станции Седельниково прорыва трубы , сообщает «Уралинформбюро».
В управлении Свердловской железной дороги факт коммунальной аварии и сброс отходов в реку отрицают.
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Фото: «Наша газета»
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