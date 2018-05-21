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Новости Нижнего Тагила

Пасмурная и теплая погода ожидается в Нижнем Тагиле с 21 по 27 мая

21 мая 2018, 16:00Добавить новость
Нижний Тагил,погода,дождь,облачность,прояснения,похолодание,температура воздуха
На смену сильному ветру и грозам в Нижний Тагил придет теплая, но облачная погода. Днем всю рабочую неделю синоптики обещают от + 20 до +23, облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до +5.

24 и 25 мая ожидаются обильные дожди, а с 25 мая будет небольшое похолодание — днем от +7 до +12.

В выходные — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +12, сообщает «Наша газета».

Напомним, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле прошла первая в этом году гроза.
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Свердловская область
Нижний Тагил
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Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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