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Новости Нижнего Тагила

Вертолёт МЧС помог спасти уральскую деревню от пожара (ФОТО)

21 мая 2018, 12:30Добавить новость
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В деревне Комарово, что находится в 20 км от Каменска-Уральского, днём 20 мая был зафиксирован природный пожар. На помощь спасателям был вызван вертолёт МЧС.

Ситуация осложнилась тем, что в том районе поднялся порывистый ветер. Огонь мог распространиться в сторону деревни. На место были вызваны 67 спасателей и десятки единиц техники.

Вскоре было принято решение о вызове в зону стихийного бедствия вертолета Ми-8 из Екатеринбурга.

Вертолёт работал на месте порядка полутора часов. За это время с него удалось осуществить 15 сливов воды. Каждый такой слив был весом в 5 тонн, рассказали в пресс-службе МЧС по региону.


Сообщается, что тушение пожара длилось порядка семи часов. В конце концов удалось ликвидировать открытый огонь, сообщает E1.ru.

 

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В МЧС отмечают, что в это время года велика опасность природных пожаров. В настоящее время авиационная группировка Свердловской области была усилена.

 

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Фото: МЧС Свердловской области
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