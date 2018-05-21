Вертолёт МЧС помог спасти уральскую деревню от пожара (ФОТО)

Ситуация осложнилась тем, что в том районе поднялся порывистый ветер. Огонь мог распространиться в сторону деревни. На место были вызваны 67 спасателей и десятки единиц техники.



Вскоре было принято решение о вызове в зону стихийного бедствия вертолета Ми-8 из Екатеринбурга.



Вертолёт работал на месте порядка полутора часов. За это время с него удалось осуществить 15 сливов воды. Каждый такой слив был весом в 5 тонн, рассказали в пресс-службе МЧС по региону.



Сообщается, что тушение пожара длилось порядка семи часов. В конце концов удалось ликвидировать открытый огонь, сообщает E1.ru.



В МЧС отмечают, что в это время года велика опасность природных пожаров. В настоящее время авиационная группировка Свердловской области была усилена.

Фото: МЧС Свердловской области