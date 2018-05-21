Заморозки и усиление ветра ожидаются ночью 22 мая в Свердловской области
21 мая, 19:10Здоровье и экология
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22 мая на территории Свердловской области ожидаются заморозки до -3 и усиление ветра.
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила, температура воздуха и на поверхности почвы будет колебаться от 0 до -3. Порывы ветра в этот день будут достигать до 20 м/с, местами пройдут дожди.
Во избежании ЧП в связи с ухудшением погодных условий граждан просят быть внимательными и осторожными.
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