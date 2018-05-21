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Заморозки и усиление ветра ожидаются ночью 22 мая в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки и усиление ветра ожидаются ночью 22 мая в Свердловской области

21 мая, 19:10Здоровье и экология
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