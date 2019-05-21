Предприятия Нижнего Тагила потратят 2,4 млрд рублей на снижение выбросов

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета перед ЗакСо региона. Мероприятия по улучшению экологической ситуации выполняются в рамках майских указов президента России Владимира Путина.

Предприятия Нижнего Тагила вложат в экологические мероприятия 95% от суммы. Всего, по сообщению губернатора, будет потрачено 2,4 миллиарда рублей.

В феврале 2019 года президент России сообщил о необходимости принятия федерального закона о квотировании выбросов в Нижнем Тагиле. Поручения по итогам послания Федерального Собрания опубликованы на сайте Кремля. Комиссия правительства России одобрила законопроект о квотировании выбросов загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле и других городах. Закон должен быть принят до 1 июля текущего года.