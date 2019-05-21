В Нижнем Тагиле собираемость платежей за мусор возросла до 29,5%

Главы районов отчитались перед мэром Владиславом Пинаевым о работе возчиков мусора, о действиях управляющих компаний. Во всех районах проблемы схожи. Одной из самых распространённых является подбор мусора с контейнерных площадок. По заверению глав районов, управляющие компании некачественно и не вовремя очищают территорию у баков. Это происходит из-за того, что до сих пор возчики не могут ознакомить управляющие организации с графиком вывоза мусора. Фёдор Потапов, директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей», заверил, что к концу недели оба подрядчика, с которыми у регоператора заключены договоры, предоставят чёткие графики вывоза мусора по всем объектам.

Он также отметил, что за четыре месяца работы регоператора в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования. Собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5% (26% — по населению, 3,5% — по юридическим лицам). Интересно, что из общего количества юрлиц, работающих на территории города, договоры с регоператорами заключили лишь 12%. Фёдор Потапов заявил, что рычагов воздействия на предпринимателей у регоператора нет.

Оздоровительные лагеря, в свою очередь, в полном объёме заключили договоры с регоператором. Образовательные учреждения города, в том числе дошкольные, продолжают оформлять договорные отношения по вывозу мусора.

Кроме того, «Рифей» планирует приобрести несколько мусоровозов. На сегодняшний день в городе работают 24 машины. Однако техника будет приобретена не для подрядчиков, а для созданной «группы быстрого реагирования».

Мы планируем организовать группу быстрого реагирования по вывозу мусора с несанкционированных свалок и для ликвидации мусоров с проблемных мест, о которых становится известно из чатов, сообщил Фёдор Потапов.