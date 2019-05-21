Заморозки ожидаются в Нижнем Тагиле с 21 по 23 мая
Сегодня, 14:48Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила о заморозках.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению Уральского УГМС, с 21 по 23 мая на территории региона на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -5 градусов.
Напомним, что ранее синоптики обещали свердловчанам потепление до +15 градусов с середины рабочей недели.
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