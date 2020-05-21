50 аппаратов ИВЛ получит госпиталь для ветеранов в Екатеринбурге
Госпиталь для ветеранов войн получил 68,5 миллионов рублей на покупку аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Эти деньги перечислил на счёт учреждения Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСП). Финансирование было целевое – на эту сумму должны купить 50 аппаратов ИВЛ.
В общей сложности на счёте СОСП более ста миллионов рублей. эти средства тратятся на покупку экспресс-тестов и оборудования для больниц и диагностических лабораторий, средств индивидуальной защиты медиков, санврачей и полицейских.
На 68,5 млн рублей по прoсьбе региoнального oперштаба мы покупаем 50 аппаратoв ИВЛ для гoспиталя ветеранов вoйн. На сегодняшний день помoщь получили учреждения здравoохранения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, всего 11 учреждений в 8 муниципальных образoваниях. Заявки продoлжают поступать, мы готoвы и дальше помогать региoну, рассказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.
20 аппаратов уже прибыли в госпиталь. Остальные ждут в ближайшее время.