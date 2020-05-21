Обещанные деньги получила только часть медиков. Без губернаторских и президентских субсидий остались работники из процедурного и хирургического кабинетов, работники дневного стационара и сотрудники по техобслуживанию поликлиники и лор врачи. Сотрудники говорят, что им также «урезали» зарплату за апрель.

Мы вeсь карантин брали кровь, ставили инъeкции, контактировали со всeми и в кабинeте, и на фильтрe. Списки нам нe показывают, в которых написана сумма выплаты и на кого. И какиe могут быть списки, eсли выплаты положeны всeм, возмущаeтся сотрудница поликлиники.

Главврач медучреждения Лариса Запольская пояснила изданию, что дополнительные выплаты предназначены только тем медикам, кто работал именно с больными с подтверждённым коронавирусом. В апреле в поликлинику поступил только один такой пациент – с ним работали два медика: фельдшер и медбрат.

Заместитель главврача Анатолий Малахов оперирует цифрами за фактически отработанное с инфицированными людьми время согласно постановлению правительства №415. Поэтому доплату за апрель получили только два сотрудника. За май, по словам руководителя, ещё никому не начисляли денег. Малахов добавил, что субсидии по итогам месяца получат участковые врачи, участковые терапевты, инфекционисты, медсёстры и санитарки, но только если они будут контактировать с заражёнными.