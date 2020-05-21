На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечено 95 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 19:34Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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На карте заболеваемости коронавирусом в Свердловской области, которую составляет Роспотребнадзор, на 21 мая в Нижнем Тагиле появились четыре новых случая заражения, теперь их 95.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По одному заболевшему отмечено на улицах Гаева, Циолковского, Орджоникидзе и Зари.
Напомним, данные на карте Роспотребнадзора разнятся с официальными данными оперативного штаба области, по информации которого в Нижнем Тагиле 93 заболевших, из них 14 человек — за последние сутки.
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