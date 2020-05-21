На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечено 95 случаев заболевания COVID-19

По одному заболевшему отмечено на улицах Гаева, Циолковского, Орджоникидзе и Зари.

Напомним, данные на карте Роспотребнадзора разнятся с официальными данными оперативного штаба области, по информации которого в Нижнем Тагиле 93 заболевших, из них 14 человек — за последние сутки.