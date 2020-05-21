В екатеринбургской больнице №6 у нескольких медиков обнаружен коронавирус
Сегодня, 17:53Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге в горбольнице № 6 несколько медиков заболели COVID-19, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на управление здравоохранения города.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Точное количество заразившихся не уточняется, а Горздраве отмечают, что их не больше трех человек.
С начала апреля больница работает в режиме инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом. В связи с этим, отмечают в пресс-службе управления здравоохранения, медики находятся в зоне риска. Тестирование сотрудников проходит каждую неделю. Эпидемиологическим расследованием каждого случая и установлением контактов занимается Роспотребнадзор.
Напомним, сегодня, 21 мая, в Свердловской области зарегистрировано 174 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе 3308 заболевших. 10 пациентов с коронавирусом скончались.
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