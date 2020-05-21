В екатеринбургской больнице №6 у нескольких медиков обнаружен коронавирус

Точное количество заразившихся не уточняется, а Горздраве отмечают, что их не больше трех человек.

С начала апреля больница работает в режиме инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом. В связи с этим, отмечают в пресс-службе управления здравоохранения, медики находятся в зоне риска. Тестирование сотрудников проходит каждую неделю. Эпидемиологическим расследованием каждого случая и установлением контактов занимается Роспотребнадзор.