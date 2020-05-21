В Нижнем Тагиле за последние сутки еще у 14 человек выявлен коронавирус
Сегодня, 13:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным оперативного штаба Свердловской области, в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки официально подтверждено еще 14 случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Так, общее число заболевших инфекцией достигло 93 человека, из них выздоровели 13 пациентов.
Кроме того, в Нижнем Тагиле не зафиксировано ни одного случая летального исхода.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 174 случая заболевания в 31 населенном пункте, в том числе и Нижнем Тагиле, а общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составило 3308 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей