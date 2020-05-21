В Свердловской области за сутки выявлено еще 174 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено еще 174 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Новые случаи выявлены в 31 населенном пункте области. Самый большой прирост наблюдается в Екатеринбурге, там коронавирус подтвержден у 82 человек.
Кроме того, в статистику включен один случай заболевания жителем другого региона России, а также семь случаев среди постояльцев одного из обсерваторов, вернувшихся из-за границы.
Всего в Свердловской области подтверждено 3308 случаев заражения коронавирусом.
Также отмечается, что 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 103 состояние оценивается как средней тяжести.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 86 человек. В общей сложности от инфекции вылечились 976 уральцев.
За минувшие сутки зафиксировано еще два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее количество скончавшихся достигло 10 человек.
В России, по последним данным, количество заболевших превысило 317,5 тысяч человек, из них более 8,9 тысяч случаев выявлены за последние сутки.