В Свердловской области за сутки выявлено еще 174 случая заражения коронавирусом

Новые случаи выявлены в 31 населенном пункте области. Самый большой прирост наблюдается в Екатеринбурге, там коронавирус подтвержден у 82 человек.

Кроме того, в статистику включен один случай заболевания жителем другого региона России, а также семь случаев среди постояльцев одного из обсерваторов, вернувшихся из-за границы.

Всего в Свердловской области подтверждено 3308 случаев заражения коронавирусом.

Также отмечается, что 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 103 состояние оценивается как средней тяжести.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 86 человек. В общей сложности от инфекции вылечились 976 уральцев.

За минувшие сутки зафиксировано еще два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее количество скончавшихся достигло 10 человек.