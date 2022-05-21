Холера - симптомы, причины болезни, профилактика и лечение

Лечение холеры у взрослых и детей

Главное направление лечения при холере — это восстановление воды и солей в организме, которые были потеряны при диарее и рвоте. Называется такой процесс регидратация. Если провести его на ранней стадии, то пациента можно легко спасти, сообщают в Роспотребнадзоре. В большинстве случаев можно начать давать пациенту раствор солей в больших количествах. ВОЗ всегда советует путешественникам иметь при себе специальные пакеты в своих аптечках.