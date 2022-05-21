Холера - симптомы, причины болезни, профилактика и лечение

Россия готовится встретить всплеск заболеваемости холерой к 1 июня 2022 года. Роспотребнадзор уже дал рекомендации всем региональным органам и службам. Такое постановление подписала главный санврач РФ Анна Попова. В документе также говорится о том, что больницы должны отвести койки для зараженных в госпиталях и должна быть создана база для обследования больных.
Однако это еще не означает, что Россию ожидают вспышки холеры, но о возможном ухудшении эпидситуации рассказал эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в программе «Посоветуйте доктор» на Радио России.
По его словам, в 2022 году риск распространения инфекции возрастает. Причиной стало то, что возникли проблемы с безопасным водоснабжением на территории ДНР и ЛНР, где проводится спецоперация, говорит эксперт. По его словам, при использовании воды из открытых источников можно заразиться холерой, дизентерией и брюшным тифом.
Также, по словам Вадима Покровского, холерные вибрионы могли быть и в биолабораториях, найденных на территории Украины. Допускается, что возбудители инфекции оттуда могут попасть в воду.
Покровский также утверждает, что неиспользуемый несколько лет Крымский канал может стать источником инфекции, так как там могли загрязниться сооружения. Поэтому, считает эксперт, должно уделяться повышенное внимание дезинфекции воды, а на это требуется время.
По данным Роспотребнадзора, заражение холерой происходит во время питья воды или употребления в пищу продуктов, зараженных бактериями. Как правило, источниками инфекции становятся сырые и недостаточно обработанные тепловым способом морепродукты, овощи и фрукты, а также иные продукты, зараженные при приготовлении или хранении.
Главным источником становятся бактерии, которые присутствуют в фекалиях инфицированных людей. При этом бактерии могут жить в реках с солоноватой водой и прибрежных водах. Поэтому в районах, где сточные воды не проходят достаточную обработку и нет запасов питьевой воды, болезнь может быстро распространяться.
Сама по себе холера представляет собой диарейное заболевание. Оно развивается в результате инфицирования кишечника бактериями. Заразиться могут как взрослые, так и дети.
Проявляется болезнь в виде легкой диареи или протекает бессимптомно. Однако, в Роспотребнадзоре отметили, что в 5-10% случаев через 6 часов — 5 дней после того, как бактерия попадает в организм, у пациентов начинается тяжелая диарея и рвота. В таком случае может начать развиваться тяжелое обезвоживание по причине большого количества потерянной жидкости.
В случае отсутствия надлежащего лечения в течение нескольких часов пациент может умереть.
Главное направление лечения при холере — это восстановление воды и солей в организме, которые были потеряны при диарее и рвоте. Называется такой процесс регидратация. Если провести его на ранней стадии, то пациента можно легко спасти, сообщают в Роспотребнадзоре. В большинстве случаев можно начать давать пациенту раствор солей в больших количествах. ВОЗ всегда советует путешественникам иметь при себе специальные пакеты в своих аптечках.
При наличии тяжелой диареи и нахождении в районе, где есть вспышка холеры, немедленно нужно обратиться к врачам за помощью. В ожидании нужно пить много воды и несладких жидкостей, к примеру, супов.
В отдельных случаях назначаются антибиотики, которые могут сократить длительность заболевания. Однако оно не рекомендовано, так как не препятствует распространению холеры, добавляют в Роспотребнадзоре.
Там же отмечают, что использование противодиарейных лекарств в период данного заболевания запрещено.
На сегодняшний день существует две пероральные вакцины от холеры. Они отличаются тем, что защищают граждан на срок до трех лет. Однако они не дают стопроцентную защиту и меры предосторожности все равно необходимо соблюдать, уточняют в Роспотребнадзоре.
Чтобы обезопасить себя от заболевания холерой, нужно соблюдать меры предосторожности. В частности, нужно тщательно мыть руки, особенно перед приготовлением пищи и едой, правильно обрабатывать продукты, кипятить или обрабатывать питьевую воду и использовать средства санитарии.
Отмечается, что перед тем, как употреблять непастеризованное молоко, его нужно прокипятить. А мороженное их непроверенных источников может быть заражено. Если есть сомнения, то лучше не есть. Также важно подвергать тщательной тепловой обработке продукты, которые приобретаются у уличных торговцев. Или же нужно наблюдать за их приготовлением.