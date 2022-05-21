Путин поручил Минздраву помочь в строительстве многопрофильной больницы в Тагиле

На вопрос президента о том, какие социальные объекты наиболее нуждаются в финансировании, Евгений Куйвашев указал на детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле. Решение вопроса с оказанием денежной помощи муниципалитету и области для строительства данного объекта, по словам главы региона, поможет повысить качество и доступность медицинской помощи для более чем 135 тысяч детей.