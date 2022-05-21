Путин поручил Минздраву помочь в строительстве многопрофильной больницы в Тагиле

Путин поручил Минздраву помочь в строительстве многопрофильной больницы в Тагиле
Путин поручил Минздраву помочь в строительстве многопрофильной больницы в Тагиле
Сегодня, 10:56Здоровье и экологияФото: pixabay
Президент Владимир Путин поручил Минздраву РФ помочь Свердловской области со строительством детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

Об этом глава государства заявил во время телемоста с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Владимир Путин отметил достижения свердловского губернатора, а также поддержал начинания по развитию области.

На вопрос президента о том, какие социальные объекты наиболее нуждаются в финансировании, Евгений Куйвашев указал на детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле. Решение вопроса с оказанием денежной помощи муниципалитету и области для строительства данного объекта, по словам главы региона, поможет повысить качество и доступность медицинской помощи для более чем 135 тысяч детей.

Многопрофильный центр для второго по величине города Свердловской области Евгений Куйвашев назвал острой необходимостью.

Поэтому Владимир Путин поручил Минздраву России совместно с главой региона заняться данным вопросом.

Напомним, президент высказал поддержку Евгению Куйвашеву на предстоящих выборах.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
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