Комиссия из Министерства природных ресурсов оценит состояние Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом

Проблема экологии Черноисточинского пруда поднималась в Нижнем Тагиле уже не раз. Так как пруд находится в федеральной собственности, то было решено обратиться в Министерство природных ресурсов Свердловской области.

Мы попросили министерство заняться расчисткой Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, так как это федеральная функция передана им. Прежде чем начинать какую-либо работу они собрали документы, которые мы им предоставили по запросу. Теперь они хотят все посмотреть визуально. Кроме них в комиссии будут представители Горноуральского округа, «Водоканала», администрации Нижнего Тагила. Скорее всего, комиссия осмотрит дамбу, ГТС, водозабор и шламохранлище рассказала редакции TagilCity.ru Валентина Мельник, начальник отдела по экологии и природопользованию в администрации Нижнего Тагила.