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Комиссия из Министерства природных ресурсов оценит состояние Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комиссия из Министерства природных ресурсов оценит состояние Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом

21 июня 2016, 18:30Здоровье и экологияДенис Таратонов
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