Свердловская прокуратура проверит лагеря после трагедии, произошедшей на Сямозере
21 июня 2016, 15:20Здоровье и экология
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Свердловская прокуратура с особой тщательностью намерена заняться проверкой детских лагерей. Поводом к такому вниманию со стороны контролирующего органа стало случившееся в Карелии.
Напомним, на Сямозере перевернулась лодка с юными отдыхающими – погибло 14 ребят. Это самый серьезный трагический случай в детских лагерях за последние годы, отметил Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка.
Главный прокурор Свердловской Области Сергей Охлопков поручил специалистам прокуратуры уделить особое внимание проверке безопасного пребывания детей в лагерях, в частности при выездах, экскурсиях и развивающих мероприятиях. Напомним, родителей просят сообщать о недостатках в детских учреждениях.
В случае обнаружения проблем прокуратура среагирует немедленно, заверили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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