Нет врачей в Нижнем Тагиле? Езжайте с детьми в Екатеринбург: общественники Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детской медицины
Отсутствие некоторых узких специалистов в Нижнем Тагиле, невозможность своевременно попасть на приём к другим, долгие часы ожидания в очередях - об этих проблемах в области здравоохранения Нижнего Тагила рассказала министру здравоохранения Свердловской области номинант на премию «Человек года-2017» - Анна Межова.
Особое внимание общественница уделила проблемам многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.
От лица родительского комитета Нижнего Тагила хочу донести до вас следующую проблему, что в Нижнем Тагиле родителям детей-инвалидов, в том числе многодетным родителям, чтобы пройти каких-то специалистов, приходится ездить в Екатеринбург в областную клинику. Всё обследование проходить там. На это уходит очень много времени. Не выявляются многие заболевания, которые впоследствии обрастают осложнениями заявила президент НКО Благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» - Анна Межова.
Представительница Министерства здравоохранения ответила, что вне зависимости от места проживания ребёнка, помощь оказывается всегда:
В существующей системе оказания медицинской помощи, в случаях, если каких-то специалистов не находится в медицинских учреждениях Нижнего Тагила, даётся направление в областную больницу. Помощь оказывается в любом случае.
Однако общественница напомнила, что для многих категорий граждан поездка в Екатеринбург - мероприятие, связанное с большими трудностями.
Далеко у всех семей есть деньги на подобные поездки. У многих нет автомобилей. Не все дети-инвалиды хорошо переносят дальние расстояния. Особенно онкобольные отметила Анна Межова.
Тогда слово взял главный врач Детской городской больницы - Дмитрий Клейменов. Он заявил, что оказание помощи детям-инвалидам и воспитывающимся в многодетных семьях - высший приоритет его медицинского учреждения.
Все многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами - когда они обращаются с проблемами - эти проблемы решаются. Лично вас я вижу впервые. Вы никогда ранее о подобных проблемах мне не рассказывали. Чтобы подобные проблемы решались, нужно приходить и обсуждать их. Дети-инвалиды, дети из многодетных семей - в приоритете для нас. Заявляю вам со всей ответственностью.
Облегчить ситуацию, по мнению министра здравоохранения Свердловской области, должна «молодая кровь». Выпускники медицинских вузов 2017 года направятся во многие города области, в том числе Нижний Тагил.
© Павел Щербина, TagilCity.ru