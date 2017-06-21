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Нет врачей в Нижнем Тагиле? Езжайте с детьми в Екатеринбург: общественники Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детской медицины
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Нет врачей в Нижнем Тагиле? Езжайте с детьми в Екатеринбург: общественники Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детской медицины

21 июня 2017, 18:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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