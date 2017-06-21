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Нижнетагильский общественник обратился к министру здравоохранения Свердловской области с вопросом о нехватке лекарств
Сюжеты:
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Нижнетагильский общественник обратился к министру здравоохранения Свердловской области с вопросом о нехватке лекарств

21 июня 2017, 17:15Здоровье и экология
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