Нижнетагильский общественник обратился к министру здравоохранения Свердловской области с вопросом о нехватке лекарств

С вопросом, почему в Нижнем Тагиле существуют проблемы дефицита кадров и медикаментов на станции скорой помощи, обратился к министру на пресс-конференции Никита Чапурин, представитель общественников города.

Он на личном примере рассказал, как столкнулся с проблемой дефицита лекарств в случае, когда нужна была экстренная помощь. Оказалось, что нужного медикамента не было в наличии.

Тогда Никита Чапурин задал конкретный вопрос, как получается так, что даже на станции скорой помощи для оказания экстренной помощи нужное больному лекарство оказывается в дефиците. О недостатке медикаментов говорят сами врачи.

Главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов ответил на этот вопрос так:

То, что нет медицинских препаратов, это неправда. У нас есть абсолютно все медицинские препараты, в том числе, и анальгетики. Если возникают какие-то проблемы с определенной бригадой, необходимо все вопросы задавать своевременно: почему у конкретного экипажа скорой помощи не оказалось такого-то препарата. Это раз. К тому же, есть определенные стандарты: какие препараты кому должны ставиться. Еще: есть такие препараты, которые не пользуются определенным спросом. Например, действительно в какое-то время с наличием подобного препарата в городе действительно возникла проблема. Это касается лекарственного препарата, применяющегося при передозе наркотиков. В город завезли партию героина, и данного препарата не хватило, вернее, его запасов на станции. Сейчас этот препарат на станции есть. И не только. В наличии сейчас имеются все препараты, которые должны существовать на станции скорой помощи. Чтобы узнать все препараты, входящие в перечень, можно зайти на наш сайт и ознакомиться с ними.

Никита Чапурин затронул и проблему кадров на скорой помощи. Он отметил:

За год врачи скорой помощи ни разу не получали премию за свою работу. Соответственно, у них нет мотивации для какого-либо роста или развития. У них есть только мотивация: забрать пациента, довезти до поликлиники, где ему окажут помощь и поставят диагноз. А это значит, сотрудники не замотивированы на качественную работу. Абсолютно. К тому же, они сталкиваются с проблемой, что нет многих препаратов. Это происходит потому, что аукционы разыгрываются слишком поздно. Об этом никто не говорит, все замалчивается. А это все влияет на качество медицинской помощи.

На это министр здравоохранения Игорь Трофимов ответил:

Я, как человек, отвечающий за аукционы, готов документально опровергнуть Ваши слова. Ни в один город мы не задержали поставку лекарств.

По зарплате сотрудников скорой помощи высказался главврач станции скорой помощи Нижнего Тагила. Им было сказано, что средняя заработная плата фельдшера скорой помощи равняется 38 000 рублей.