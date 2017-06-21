Жители Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детского аллерголога

Жители муниципалитета пожаловались на невозможность попасть на прием к узким специалистам, в том числе к аллергологу.

На конференции отметили, что такой проблемы быть не должно, так как в Нижнем Тагиле на постоянной основе ведут прием два врача аллерголога. На весь Горнозаводской ГО положено 0,5 ставки. Помимо этого, в городе имеется врач аллерголог, оказывающий помощь взрослому населению.