Жители Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детского аллерголога
21 июня 2017, 16:20Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле на встрече министра здравоохранения области Игоря Трофимова с медиками и жителями муниципалитета был затронут вопрос о наличие в городе квалифицированного детского врача аллерголога.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жители муниципалитета пожаловались на невозможность попасть на прием к узким специалистам, в том числе к аллергологу.
На конференции отметили, что такой проблемы быть не должно, так как в Нижнем Тагиле на постоянной основе ведут прием два врача аллерголога. На весь Горнозаводской ГО положено 0,5 ставки. Помимо этого, в городе имеется врач аллерголог, оказывающий помощь взрослому населению.
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