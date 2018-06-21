Малышка весом всего 370 граммов была спасена в Екатеринбурге
21 июня, 19:20Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Врачи екатеринбургского Перинатального центра выходили девочку с экстремальным весом, которая родилась на сроке около 23 недель.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбургские врачи выхаживали ребенка с экстремально низкой массой тела 4 месяца. Мать была госпитализирована в начале февраля в критическом состоянии в Областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга. Чтобы спасти жизнь младенцу, специалисты приняли решение об экстренном кесаревом сечении.
В результате ребенок уже с весом 2085 граммов покидает Перинатальный центр и едет домой.
Как заявил Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков газете «Вечерние ведомости», это уникальное событие.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей