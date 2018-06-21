Малышка весом всего 370 граммов была спасена в Екатеринбурге

Екатеринбургские врачи выхаживали ребенка с экстремально низкой массой тела 4 месяца. Мать была госпитализирована в начале февраля в критическом состоянии в Областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга. Чтобы спасти жизнь младенцу, специалисты приняли решение об экстренном кесаревом сечении.