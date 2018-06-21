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Малышка весом всего 370 граммов была спасена в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Малышка весом всего 370 граммов была спасена в Екатеринбурге

21 июня, 19:20Здоровье и экология
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