Врач детской поликлиники №3 в Нижнем Тагиле признана народным педиатром (ВИДЕО)

Свердловское областное телевидение ежегодно на протяжении 12 лет проводит конкурс «Мой любимый доктор».

Пациенты из любого города Уральского региона имеют возможность заявить на конкурс одного из своих врачей, рассказав о нем.

Обычно итоги конкурса подводят ко Дню медицинского работника.

В 2018 году одной из победительниц конкурса стала врач-педиатр детской поликлиники №3 из Нижнего Тагила, сообщает «Тагил-ТВ».

С рождения мой ребенок наблюдается у Татьяны Александровны. Мы очень довольны отношением к ребенку и профессионализмом доктора рассказала TagilCity.ru тагильчанка Юлия.

Отзывы пациентов помогли женщине одержать победу в конкурсе и побывать на торжественном мероприятии, посвященному Дню медика в Екатеринбурге, а также получить поздравления от губернатора области.