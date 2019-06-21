В больницах Нижнего Тагила не хватает вакцины против бешенства

Валерий Суров обратился к чиновнику с просьбой поднять этот вопрос на областном уровне. По словам замначальника по соцполитике, также этот препарат, который необходим для экстренной профилактики против бешенства, отсутствует и в аптеках.

Евгений Трушкин пообещал помочь в решении проблемы и провести работу с областным министерством здравоохранения.

Кроме того, в ходе визита в Нижний Тагил директора департамента ветеринарии обсуждались вопросы отлова и содержания безнадзорных животных и профилактики у них опасных заболеваний.