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В больницах Нижнего Тагила не хватает вакцины против бешенства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В больницах Нижнего Тагила не хватает вакцины против бешенства

Сегодня, 16:46Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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