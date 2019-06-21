В больницах Нижнего Тагила не хватает вакцины против бешенства
Замглавы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров сообщил в ходе визита директора регионального департамента ветеринарии Евгения Трушкина о том, что в городе стоит вопрос о дефиците в больницах вакцины против бешенства.
Валерий Суров обратился к чиновнику с просьбой поднять этот вопрос на областном уровне. По словам замначальника по соцполитике, также этот препарат, который необходим для экстренной профилактики против бешенства, отсутствует и в аптеках.
Евгений Трушкин пообещал помочь в решении проблемы и провести работу с областным министерством здравоохранения.
Кроме того, в ходе визита в Нижний Тагил директора департамента ветеринарии обсуждались вопросы отлова и содержания безнадзорных животных и профилактики у них опасных заболеваний.
Это большая проблема, так как по области зафиксировано 12 тысяч случаев покусов свердловчан. За пять лет нам удалось снизить заражение бешенством со 104 до 9 случаев в год. В этом помогло то, что за это время на территории области было размещено 600 тысяч доз специальной профилактической вакцины для животных,заявил Евгений Трушкин.