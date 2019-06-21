В Кушве городскую больницу обязали обеспечить пациентов бесплатными бахилами

В ходе проверки соблюдения законодательства о здравоохранении установлено, что в медучреждении пациентов не обеспечивали бесплатными бахилами в условиях проведения амбулаторного приема. В кушвинской больнице находился автомат с бахилами, которые пациенты вынуждены были покупать сами.