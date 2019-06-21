В Кушве городскую больницу обязали обеспечить пациентов бесплатными бахилами
Сегодня, 11:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Суд по требованию прокуратуры обязал ГБУЗ «Центральная городская больница города Кушвы» обеспечить пациентов бесплатными бахилами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки соблюдения законодательства о здравоохранении установлено, что в медучреждении пациентов не обеспечивали бесплатными бахилами в условиях проведения амбулаторного приема. В кушвинской больнице находился автомат с бахилами, которые пациенты вынуждены были покупать сами.
В соответствии с действующим законодательством, учреждения здравоохранения должны обеспечить исполнение санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с просьбой устранить нарушения. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
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