Депутат Госдумы Алексей Балыбердин заметил гнилостный запах на плотине под Тагилом

Он рассказал, что во время объезда окрестностей Черноисточинского пруда он заехал на шламонакопитель. Он отметил, что он обмелел и начал зарастать травой.

Злосчастная труба с дырой отсутствует. Дамбу укрепили и отсыпали. Перелива из шламонакопителя в пруд через дамбу нет. «Водоканал-НТ», наконец то, выполнил своё обещание. Осталось только полностью рекультивировать шламонакопитель, написал депутат Балыбердин.

В ходе объезда он также проверил и другие места. Поездку он начал с отремонтированной плотины, так как ему стали поступать от жителей Черноисточинска жалобы на низкий уровень воды в пруду, несмотря на то, что плотина закрыта.

Оказалось, что опасения черновлян не напрасны, в чем убедился лично. Сегодня начал свою поездку с главной, отремонтированной плотины. Она, действительно, закрыта, хотя небольшой ручей из пруда вытекает. Видимо, всё-таки не все бреши закрыты. Но утечка крайне незначительна, написал на своей странице «Вконтакте» Алексей Балыбердин.

Также он осмотрел Авроринскую плотину.

По словам Балыбердина, вода в пруду застойная и появился гнилостный запах. Плотина тоже закрыта, хотя вода немного вытекает, а также ей требуется срочный ремонт.