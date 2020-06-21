Ещё один летальный исход больного COVID-19 зафиксирован в Свердловской области
В Свердловской области количество умерших с подтверждённым коронавирусом увеличилось, сообщает оперативный штаб.
Смерть ещё одного уральца с подтверждённым коронавирусом зафиксировали медики Свердловской области. Таким образом общее количество летальных исходов в регионе на фоне пандемии увеличилось до семидесяти.
Число инфицированных свердловчан на 21 июня равно почти одиннадцати тысячам, среди них 456 жителей Нижнего Тагила.
На сегодня Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений - в регионе разрешены занятия спортом, возобновлена работа непродовольственных магазинов, открылись некоторые предприятия сферы услуг. В общественных местах и в транспорте введён обязательный масочный режим.
Жители региона жалуются на нелогичность действий губернатора Евгения Куйвашева в условиях пандемии - свердловчане недоумевают, почему нельзя увеличить количество дежурных групп в садиках и открыть торговые центры, при этом разрешены посещения салонов красоты и фитнес-центров.