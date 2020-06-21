Ещё один летальный исход больного COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

Смерть ещё одного уральца с подтверждённым коронавирусом зафиксировали медики Свердловской области. Таким образом общее количество летальных исходов в регионе на фоне пандемии увеличилось до семидесяти.

Число инфицированных свердловчан на 21 июня равно почти одиннадцати тысячам, среди них 456 жителей Нижнего Тагила.

На сегодня Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений - в регионе разрешены занятия спортом, возобновлена работа непродовольственных магазинов, открылись некоторые предприятия сферы услуг. В общественных местах и в транспорте введён обязательный масочный режим.